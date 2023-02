Michela Andreozzi ha figli? Vita privata dell’attrice e regista

Attrice e regista di successo, Michela Andreozzi è un personaggio noto del mondo dello spettacolo che si è sempre raccontata senza filtri e non solo in merito alla sua carriera professionale anche rispetto alla sua vita privata. Sposata da tempo con l’attore Massimiliano Vado, non ha figli.

Non si è mai nascosta sull’argomento l’Andreozzi, ha sempre detto apertamente di non voler diventare mamma, seppure per sua stessa ammissione si è trattato di una scelta difficile. Ma da cosa nasce questa volontà di rinunciare alla maternità?

La scelta dell’Andreozzi di non essere mamma

Lo ha dichiarato tranquillamente e senza peli sulla lingua: “Non voglio figli. Sono felice così”. Si tratta di una volontà di mantenere gli equilibri conquistati, di portare avanti i progetti in cantiere, di perseguire i suoi obiettivi di vita e lavorativi. Una scelta, evidentemente, condivisa dal marito con il quale ormai sta insieme da tanti anni. Ma su un punto si è sempre dimostrata determinata e chiara: “Una donna che fa questo tipo di scelta non deve essere giudicata e non deve sentirsi gli sguardi degli altri”.

La decisione dell’attrice: “Non voglio figli”

Non sembra aver avuto alcun ripensamento l’attrice che anzi sottolinea con maggior incisività la propria decisione che in sé racchiude un significato profondo: “Non voglio figli è un modo per dire che sono prima una persona e poi una donna”. Poteva evitare di comunicare al mondo la sua decisione. Poteva tenere per sé le sue valutazioni, ma ha trovato giusto esprimere le sue motivazioni in un Paese dove “la maternità è un valore intoccabile”, ma nel quale non tutte le donne si sentono tagliate per il ruolo di genitore.

La regista da sempre molto chiara sulla questione ha sottolineato, in più occasioni come ogni persona dovrebbe essere rispettata nel suo essere una persona e non perché sceglie di diventare mamma. Per la Andreozzi una donna può anche scegliere di occuparsi solo del lavoro o del marito senza doversi per forza sentirsi realizzata attraverso la maternità.