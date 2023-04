Michele Cucuzza, chi è la moglie: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, oltre ad Anna Valle e Giuseppe Zeno, che presenteranno la seconda stagione della serie tv Luce dei tuoi occhi e Alessandra Pierelli ed Eleonora Pedron, che parleranno della loro splendida amicizia, anche il giornalista Michele Cucuzza, che recentemente abbiamo visto a Back to School su Italia 1. E che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la moglie Rosanna!

Cosa sappiamo sulla moglie del giornalista Michele Cucuzza

Il giornalista Michele Cucuzza, ormai da anni, è legato a Rosanna Caltizzone, sua moglie. I due sono schivi, riservati, hanno sempre cercato di tenere lontano dal gossip e dai riflettori la loro storia d’amore, quindi non sappiamo come si sono conosciuti e cosa li abbia uniti. Un colpo di fulmine? Di lei, però, sappiamo che lavora come medico estetico e ha origini calabresi: vive tra Catanzaro, sua città d’origine, e Roma. Sappiamo che ha studiato alla scuola Fatebenefratelli di Roma, poi a Pavia e fa parte del gruppo docente della scuola internazionale di medicina estetica della Capitale. Ma non solo. Lei è stata anche presidente dell’Accademia italiana di medicina estetica. Ma è una donna ‘poco social’: preferisce concentrarsi sul suo lavoro e mantenersi lontano dal mondo dello spettacolo.

Le storie precedenti, le figlie

Prima di conoscere la sua attuale moglie, Michele Cucuzza ha avuto due relazioni sentimentali molto importanti. Prima con una giornalista francese, poi con una collega della Rai. E lui ha due figlie, Carlotta e Matilde.

Oggi ai microfoni di Silvia Toffanin, a Verissimo, il giornalista, che abbiamo visto a Back to School e che ha partecipato anche a un’edizione del GF VIP, si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera alla sfera privata.