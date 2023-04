Michele Cucuzza, chi sono le figlie: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti della puntata di oggi, oltre ad Anna Valle e Giuseppe Zeno che presenteranno la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, a Samuele Segreto direttamente da Amici e Luigi Strangis vincitore della scorsa edizione, anche il giornalista Michele Cucuzza. Che recentemente abbiamo visto a Back to School su Italia 1 e che si racconterà a cuore aperto, senza tralasciare nessun aspetto della sua vita. E parlerà sì della carriera, dei successi, ma anche dell’amore che prova per le sue due figlie Carlotta e Matilde. Volete sapere qualcosa in più su di loro? Bene, vi accontentiamo!

Matilde e Carlotta Cucuzza, cosa sappiamo sulle figlie del giornalista

Michele Cucuzza, noto giornalista, volto noto della televisione italiana e speaker radiofonico, ha due figlie. Loro sono Matilde e Carlotta, nate da due mamme differenti. Nonostante questo, però, le due sorelle sono legatissime, unite, hanno un bellissimo rapporto tra di loro e anche con il papà. E le foto sui social, insieme, ne sono la dimostrazione: il loro è un legame fatto di stima reciproca, rispetto e fiducia. La primogenita è Carlotta, lei ha 38 anni (classe 1984), mentre Matilde ne ha 31.

Chi sono le mamme

Carlotta è nata dalla relazione del giornalista con una collega francese, mentre Matilde è venuta al mondo dall’amore di Michele con una giornalista conosciuta in Rai. Carlotta vive a Parigi, mentre Matilde lavora come analista finanziaria dopo aver conseguito una laurea in economia alla Bocconi di Milano.

Carlotta è molto schiva, riservata, il suo profilo Instagram è in modalità privata e sembra non avere post, mentre Matilde è presente sui social e condivide spesso scatti con il suo adorato papà. Che poi pubblica anche lui sulla sua bacheca.