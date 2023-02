Michele di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Gemma

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne! Anche quest’oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare tante emozioni all’affezionato pubblico. Al centro dello studio c’è Gemma che ha qualcosa da dire ai propri corteggiatori. Come andrà a finire?

Michele, il corteggiatore di Gemma

C’è aria di tensione quest’oggi nello studio di Uomini e Donne! Gemma ha qualcosa da dire ai suoi corteggiatori, Michele compreso. In particolare Gemma ritiene che l’uomo non sia stato corretto e rispettoso nei suoi confronti in quanto non le ha riferito subito di non essere interessato a lei, portando avanti la conoscenza anche con altre persone. Come andrà a finire?