Michele La Ginestra: chi è, età, carriera, Teatro7, figli, chi è la moglie, vita privata, Beato tra le donne e TV2000, Rugantino

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Michele La Ginestra, attore e regista. Conosciamolo meglio!

Chi è il direttore artistico di Teatro 7

Michele La Ginestra è nato a Roma il 7 novembre del 1964 ed è un noto attore, commediografo, regista teatrale e conduttore televisivo. Di lui sappiamo che ha frequentato il liceo classico statale e poi si è laureato in giurisprudenza: si è da sempre interessato al teatro, ha scritto e diretto alcune commedie fino al trampolino televisivo. Michele La Ginestra, infatti, ha vinto al gioco televisivo Beato tra le donne nel 1994 e da quel momento ha collezionato un successo dopo l’altro: ha girato diversi spot pubblicitari, alcuni film per il piccolo schermo ed è approdato al cinema con la pellicola Cresceranno i carciofi a Mimongo.

La conduzione su TV2000

Michele La Ginestra è diventato famoso per le sue apparizioni televisive in varie fiction, poi da aprile 2017 è alla conduzione del nuovo game show ‘Il programma del secolo’ sul canale nazionale TV2000. Ma non solo. Dal 1997 è il fondatore e direttore artistico del Teatro 7 di Roma.

Chi è la moglie, figli

Michele La Ginestra è sposato con Elisabetta, che nella vita è un avvocato di successo. I due sono sposati da quasi trent’anni e dal loro splendido amore sono nati due figli.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @michelelaginestra_official vanta oltre 9000 followers.