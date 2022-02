Michelle, chi è la sorella di Manuel Bortuzzo: età, lavoro, fidanzato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche Manuel Bortuzzo, ex concorrente del GF VIP, che arriverà in studio con il fratello Kevin, la sorella Jennifer e il papà Franco. Ma conosciamo meglio anche la sorella Michelle.

Michelle Bortuzzo, chi è la sorella di Manuel: età, cosa fa

Michelle Bortuzzo è la sorella di Manuel, i due sono legatissimi, ma su di lei abbiamo poche informazioni. Sappiamo, stando alla biografia di Instagram, che è una studentessa presso l’Università di Ferrara e pare non avere la stessa passione del resto della famiglia, quella del nuoto. E’ fidanzata e sui social condivide molte foto e scatti quotidiani con il ragazzo.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @michellebortuzzo vanta oltre 1000 followers.