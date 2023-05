Milan-Inter semifinale di Champions League mercoledì 10 maggio 2023: come vedere il derby gratis in diretta tv

La semifinale di Champions League Milan-Inter si avvicina, in una partita che per ovvi motivi infiamma tutta l’Italia. A distanza di vent’anni precisi, le due squadre si rincroceranno nelle fasi semifinali del torneo più importante di Europa. Nel 2003, a portarsi a casa la finale fu il Milan, che in quell’occasione si scontrò in finale con un’altra big del calcio italiano: la Juventus. Considerazioni a parte, a vent’anni di distanza l’Inter ha l’occasione di riscattarsi per i fatti del 2003, in una ferita rimasta ancora aperta per tantissimi tifosi nerazzurri.

Verso la semifinale Milan-Inter di Champions League

Il Derby della Madonnina andrà in scena il 10 maggio 2023, con la diretta streaming che verrà mandata in onda da Amazon Prime Video. La diretta inizierà con il pre-partita, che andrà in onda sul canale Amazon dalle 19.30. Per la sfida, la giornalista Giulia Mizzoni ha deciso di preparare il commento alla partita con bandiere delle due squadre. Saranno infatti ospiti Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Diego Milito e Julio Cesar. Per la telecronaca, invece, spazio al duo di commento più apprezzato d’Italia: ci sarà l’intramontabile Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Come vedere la partita gratis?

Per vedere Milan-Inter gratis, non essendo trasmessa la partita in chiaro sull’emittente Mediaset o Rai, conviene aprire un abbonamento con Amazon Prime Video. Infatti, si potrebbe usufruire dei 30 giorni di prova per vedere l’andata e ritorno del Derby della Madonnina, vedendo di fatto la partita completamente gratis grazie a questo semplice trucchetto. Per chi invece vorrà abbonarsi definitivamente alla piattaforma di Amazon, potrà pagare l’abbonamento di 4.99 euro al mese (49,90 euro all’anno). Per vedere in chiaro il match, inoltre, si potrà andare su TV8, che trasmetterà la partita a gratis. Il canale è rintracciabile presso il canale numero “8” del Digitale Terrestre o il canale 5008 del decoder targato con le iniziali di Sky.