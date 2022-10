Milena Vukotic: chi è, età, biografia, origini, Fantozzi, film, marito, figli, genitori, foto e Instagram

Come ogni domenica che si rispetti, subito dopo Mara Venier, la linea passa a Francesca Fialdini, alla conduzione di Da noi a ruota libera. Tra gli ospiti anche Milena Vukotic, che si racconterà a cuore aperto, lei che è pronta a tornare a teatro dal prossimo 12 ottobre con lo spettacolo ‘A spasso con Daisy’.

Dagli esordi al debutto di Milena Vukotic

Milena Vukotic, all’anagrafe Gemma Fausta Milena Vukotic, è nata il 23 aprile 1935 a Roma sotto il segno del Toro da padre commediografo e madre pianista. Sua nonna è stata inoltre una famosissima pianista, morta però a 26 anni. Fin da piccola si dedica allo studio della danza e della recitazione sia in Italia che in Francia. Dopo un’esperienza nel Grand Ballet du Marquis de Cuevas, ha intrapreso la carriera di attrice.

I successi in tv

Debutta sul grande schermo nel 1960 ne Il sicario di Damiano Damiani per poi lavorare con grandi registi del cinema italiano. La sua carriera ha anche raggiunto grandi traguardi, come ad esempio un Nastro d’Argento nel 1994 come miglior attrice protagonista per il film Fantozzi in Paradiso. Tre invece, le nomination ai David di Donatello.

Non solo cinema, ma anche tv: da Il giornalino di Gianburrasca al successo con Un medico in famiglia, l’attrice si è prestata anche a diverse commedie sul piccolo schermo.

Le sue ‘apparizioni’ più note

Per il grande pubblico, la sua immagine è legata al personaggio di Pina Fantozzi, la moglie disincantata ma sottomessa di Ugo Fantozzi, personaggio di Paolo Villaggio, ma l’attrice è apparsa in molti film e serie tv. Di successo. Per il piccolo schermo ricordiamo:

La bella addormentata

Vivere insieme

Quinta colonna

Nel mondo di Alice

Rex

In vacanza su Marte

Le fate ignoranti la serie

Nel 2019, tra l’altro ha partecipato a Ballando con le Stelle, in coppia con Simone di Pasquale e si è classificata al terzo posto, arrivando fino alla finale.

Chi è il marito, vita privata

Sulla vita privata dell’attrice non sappiamo molto. Sappiamo sicuramente che Milena Vukotic si è sposata nel 2013 con Alfredo Baldi, un autore e critico del cinema, a 68 anni, quando lui ne aveva 60. I due sono ancora insieme, innamorati e felici come se fosse il primo giorno! Milena Vukotic non ha invece mai avuto figli.

Instagram di Milena Vukotic

Potete seguire la bellissima Milena anche su Instagram al suo account ufficiale @vukotic_official. Lì dove vanta oltre 23 mila followers.