Mirella Gregori: come è scomparsa, oggi, genitori, sorella, storia e ultime notizie

Della scomparsa di Mirella Gregori, la 15enne di cui si sono perse le tracce il 7 maggio del 1983 a Roma, 40 giorni prima della sparizione di Emanuela Orlandi, si parla poco. I due casi sono stati collegati dagli investigatori e le indagini, ancora oggi, non hanno portato a svolte decisive sulla scomparsa della giovane romana che viveva in un appartamento sulla via Nomentana, quando si sono perse le sue tracce. E oggi, a distanza di anni, la sorella Maria Antonietta tornerà in tv per parlare di questo caso, avvolto nel mistero. Di questa sparizione che continua a far discutere: la ragazza è ancora viva? Qualcuno l’ha uccisa? E con chi doveva incontrarsi?

La scomparsa di Mirella Gregori a Roma

Quel giorno, quel 7 maggio del 1983 che la famiglia difficilmente dimenticherà, Mirella era andata a scuola come di consueto. Era una ragazza tranquilla, studiosa che frequentava un istituto tecnico. Figlia dei titolari di un bar di via Volturno a Roma, la 15enne il 7 maggio di 40 anni fa era tornata a casa come al solito dopo scuola, intorno alle 14. Poco dopo un sedicente amico le aveva citofonato invitandola a scendere. Lei si era negata, dicendo che non avrebbe incontrato qualcuno che non si presentava. Poi, però, verso le 15 era uscita di casa dicendo alla mamma che aveva un appuntamento con un vecchio amico presso il monumento al bersagliere a Porta Pia. Amico che, ascoltato dagli inquirenti, ha spiegato di essere altrove a quell’ora. E di non aver incontrato Mirella. Di lei, quindi, nessuno ha più saputo nulla. Tra continue indagini, archiviazioni, un mistero ancora irrisolto.

Mirella Gregori è viva?

La domanda che si pongono molti è una: Mirella Gregori è ancora viva? Lei ed Emanuela Orlandi, cittadina vaticana scomparsa un mese dopo, non si conoscevano, ma hanno più punti in comune nella loro sparizione? Quello che pare certo è nell’ottobre del 2015 il GIP, su richiesta della Procura e per mancanza di prove, ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta sulle sparizioni di entrambi. Quella di Mirella risaliva al 2006, avviata dopo le dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex compagna del boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis e che vedeva sei indagati per concorso in omicidio e sequestro di persona. Nel 2018, però, la sorella di Mirella, ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha chiesto e ha invitato chiunque avesse informazioni ad aiutare perché voleva ottenere una cosa: riaprire le indagini.

E oggi, ora che si parla spesso di Emanuela Orlandi, la sorella di Mirella sarà in tv: si riuscirà a mettere la parola fine a questo caso, che ha sconvolto l’Italia intera?