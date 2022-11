Miriam Leone: chi è, età, carriera, film, matrimonio, chi è il marito, Instagram, fidanzati, figli

Oggi vogliamo parlare della bellissima Miriam Leone, l’attrice che da poco ha coronato il suo amore ed è convolata a nozze. Tanti i successi cinematografici, tra cui Diabolik, uno dei più recenti, in collaborazione sul set con Luca Marinelli. Ma conosciamola meglio!

Miriam Leone: chi è, età, carriera, film

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile del 1985 ed è una nota attrice, conduttrice televisiva ed ex modella, vincitrice della 68esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008. Miriam Leone, dopo aver frequentato il Liceo Classico ad Acireale e la Facoltà di Lettere e Filosofie a Catania, ha partecipato a Miss Italia e da lì, da quella vittoria, ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha condotto diversi programmi, come Unomattina estate, Le Iene e ha debuttato come attrice sul grande schermo e sul piccolo schermo con diverse serie tv. Nel 2021 ha interpretato, come in parte anticipato, Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros.

I film per il cinema

Di seguito vogliamo proporvi l’intera filmografia al cinema della bellissima attrice. Se vi siete persi qualche film, è certamente una buona occasione per recuperare:

Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso , regia di Giovanni Veronesi (2010)

, regia di Giovanni Veronesi (2010) I soliti idioti – Il film , regia di Enrico Lando (2011)

, regia di Enrico Lando (2011) Fratelli unici , regia di Alessio Maria Federici (2014)

, regia di Alessio Maria Federici (2014) La scuola più bella del mondo , regia di Luca Miniero (2014)

, regia di Luca Miniero (2014) Un paese quasi perfetto , regia di Massimo Gaudioso (2016)

, regia di Massimo Gaudioso (2016) In guerra per amore , regia di Pif (2016)

, regia di Pif (2016) Fai bei sogni , regia di Marco Bellocchio (2016)

, regia di Marco Bellocchio (2016) Metti la nonna in freezer , regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (2018)

, regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (2018) Il testimone invisibile , regia di Stefano Mordini (2018)

, regia di Stefano Mordini (2018) A Cup of Coffee with Marilyn , regia di Alessandra Gonnella – cortometraggio (2019)

, regia di Alessandra Gonnella – cortometraggio (2019) L’amore a domicilio , regia di Emiliano Corapi (2019)

, regia di Emiliano Corapi (2019) Marilyn ha gli occhi neri , regia di Simone Godano (2021)

, regia di Simone Godano (2021) Diabolik , regia dei Manetti Bros. (2021)

, regia dei Manetti Bros. (2021) Corro da te , regia di Riccardo Milani (2022)

, regia di Riccardo Milani (2022) War – La guerra desiderata , regia di Gianni Zanasi (2022)

, regia di Gianni Zanasi (2022) Diabolik – Ginko all’attacco!, regia dei Manetti Bros. (2022)

Miriam Leone: chi è il marito, matrimonio

Miriam Leone, bellissima come sempre, ha sposato il 18 settembre il compagno Paolo Carullo, nella vita musicista a manager di Caltagirone.

Miriam Leone: Instagram

Con l’account Instagram @mirimeo vanta oltre 1 milione di followers.