Miriam Leone, chi è il marito Paolo Carullo: età, lavoro, vita privata, matrimonio, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche la bellissima Miriam Leone, l’attrice che da poco ha coronato il suo amore ed è convolata a nozze. Ma conosciamo meglio suo marito Paolo.

Paolo Carullo, chi è il marito di Miriam Leone: età, lavoro, carriera

Paolo Carullo è il marito di Miriam Leone, nota attrice ed ex modella che ha vinto nel 2008 Miss Italia. I due si sono sposati a Scicli, in provincia di Ragusa, nella Sicilia (terra di entrambi), nel Santuario di Santa Maria la Nova. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, il matrimonio è arrivato un po’ inaspettato ma le foto pubblicate sui social hanno fatto il pieno di like e commenti. Paolo Carullo è un manager finanziario, è nato a Caltagirone, ma dalla Sicilia si è trasferito a Milano, dove ha studiato Economia e Finanza. Ma non solo. Nela vita è anche un musicista, ha creato la Apple Jack Band, un duo specializzato in musica elettronica con influenza reggae e funky.

Paolo Carullo: Instagram del marito di Miriam Leone

Ha un profilo Instagram, ma è riservato. Un po’ come il suo carattere, fuori dal mondo dello spettacolo e dai riflettori.