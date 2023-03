Mirko Casadei, chi è il figlio di Raoul Casadei: età, carriera, Orchestra, moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Giancarlo Magalli, che si racconterà a cuore aperto e parlerà della malattia che lo ha costretto a stare lontano dalla tv per un anno, anche Mirko Casadei, con la sua orchestra: l’erede del Re del liscio, Raoul, ricorderà il papà a due anni dalla sua scomparsa.

Cosa sappiamo su Mirko Casadei

Mirko Casadei è nato a Rimini il 19 agosto del 1972 ed è un cantante, musicista pop-folk e leader dell’Orchestra Casadei. Lui ha un cognome importante: è il figlio di Raoul Casadei, meglio conosciuto come il re del liscio, nonché pronipote di Secondo Casadei, autore di Romagna mia. Mirko, fin da piccolo, si è mosso nel mondo della musica: ha collaborato con il padre, prima come animatore poi come organizzatore e produttore degli spettacoli dal vivo dell’Orchestra Spettacolo Casadei. Nel corso della sua brillante carriera, Mirko vanta collaborazioni importanti.

I suoi successi con l’Orchestra

Mirko Casadei con la sua Popular Folk Orchestra ha suonato in tantissime città italiane e ha preso parte a diversi festival di successo. Ma non solo. Lui è stato ospite di tantissimi programmi televisivi Rai e Mediaset e ha girato il mondo con i tour all’estero, in Australia, America, Brasile, Cuba. Nel 2000, infatti, lui ha raccolto il testimone del padre ed è diventato il leader: lui ha cambiato il nome alla formazione, ha proposto nuove versione dei brani classici e i suoi musicisti suonano dal vivo. L’orchestra è così composta:

Marco Lazzarini sax e clarinetto in do

Gil Da Silva tromba e percussioni

Beppe Satanassi trombone

Valeria Magnani cantante violinista al centro del palco

Alessandro D’Altri alla batteria

Matteo Tiozzo al basso, alle tastiere e fisarmonica

Manuel Petti chitarra

Stefano Gugliarelli voce.

Raoul Casadei morto di Covid

Il “re del liscio” Raoul Casadei è deceduto sabato 13 marzo 2021 all’ospedale di Cesena. Casadei era nato a Gatteo Mare il 15 agosto 1937, si è spento a causa del Coronavirus a 83 anni. Il noto compositore romagnolo era ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale Bufalini dal 2 marzo. Purtroppo le sue condizioni, giorno dopo giorno, si sono aggravate ed è morto. Stroncato da quel maledetto virus.

Chi è la moglie, figli e Instagram di Mirko Casadei

Mirko Casadei è legato a Sabrina e dal loro amore sono nati i figli Asia e Kim. Su Instagram con l’account @mirkocasadei vanta oltre 6.000 followers.