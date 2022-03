Mirko e Valerio, chi sono i ‘The Violin Twins’ che hanno conquistato i Coldplay: età, album, video, di dove sono, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo che vede al timone Silvia Toffanin e che ogni volta appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. In studio arriveranno due giovani talenti, due violinisti e gemelli che hanno conquistato, seppur così piccoli, i Coldplay. Conosciamo meglio Mirko e Valerio!

Chi sono i violinisti (e gemelli) Mirko e Valerio

Mirko e Valerio sono giovanissimi, hanno 14 anni e sono due violinisti originari di Agrigento che si sono fatti notare (e amare) durante il primo lockdown. Sì perché hanno iniziato a pubblicare cover sui loro canali social, video che hanno fatto il giro del web e che sono arrivati fino al leader dei Coldplay, Chris Martin. Sì, perché i ragazzini hanno reso omaggio proprio a una celebre canzone della band britannica, Viva la vida. E lo hanno fatto a modo loro.

I Coldplay e l’esperienza

Dopo essere stati notati dal frontman dei Coldplay, i due hanno avuto modo di suonare in diretta live, a maggio del 2020, proprio con Chris Martin e il 2022 per i giovani violinisti è iniziato alla grande. I gemelli, infatti, hanno firmato un contratto con la casa discografica Warner Music Italy e il 14 gennaio scorso è uscito il loro primo album.

Il primo album

Il 14 gennaio scorso, come anticipato, è uscito il loro primo album “The Violin Twins”, e sono stati proprio i gemelli ad annunciarlo ai loro fan su Instagram con un post che ha fatto accetta di like e condivisioni.



Il viaggio a Los Angeles ospiti di Ellen DeGeneres

Ma le sorprese non finiscono qui. Mirko e Valerio hanno preparato le valigie, sono volati a Los Angeles e sono stati ospiti del famoso programma The Ellen Show, condotto da Ellen De Generes. Qui hanno suonato il brano, Viva la vida, che li ha resi famosi in tutto il mondo. Sono giovani e davanti a loro c’è una vita tutta in salita. Tra premi, successi e grandi soddisfazioni!