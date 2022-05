Miss Italia 2022, al via le selezioni: ecco come iscriversi ai casting nel Lazio

Miss Italia 2022 è alle porte! Sta per tornare il concorso di bellezza più famoso a livello nazionale: Miss Italia. E anche per questa nuova edizione gli organizzatori del concorso hanno aperto le selezioni per trovare la nuova reginetta di bellezza italiana.

Miss Italia 2022: aperte le selezioni nel Lazio

Le selezioni nel Lazio si terranno a Roma, venerdì 2o maggio. C’è quindi ancora pochissimo tempo per iscriversi ai casting! Se il tuo sogno è quello di indossare la scintillante corona di Miss Italia allora tutto quello che devi fare è compilare il modulo di iscrizione e inviare la tua candidatura. L’iscrizione è completamente gratuita e può essere effettuata sul sito ufficiale di Miss Italia, o semplicemente cliccando su questo link. Dopo aver inoltrato la candidatura verrai convocata per il casting preliminare che si terrà venerdì 2o maggio a Roma.

Come partecipare al concorso

“Riflettori, flash, interviste, palcoscenici, televisione, moda, cinema. Miss Italia – si legge nella locandina pubblicata dalla pagine ufficiale Facebook di Miss Italia Lazio – ti apre le porte dell’affascinante mondo della moda, del luccicante mondo del cinema, dell’imprevedibile mondo della televisione.

Se sogni di far parte di questi mondi, partecipa al Concorso Miss Italia, iscrivendoti gratuitamente sul sito www.missitalia.it.

Riceverai una nostra email – concludono gli organizzatori – con l’invito a partecipare al casting“.