Miss Italia 2022, dove e quando andrà in onda la finale? La rabbia di Patrizia Mirigliani

Mistero totale su Miss Italia 2022: nonostante l’anno sia quasi finito, non si sa dove e quando verrà eletta la regina di bellezza dallo storico concorso con patron Patrizia Mirigliani, che più volte negli ultimi tempi ha rilasciato interviste dicendosi delusa per il rifiuto, da parte della Rai, di ospitare la manifestazione anche all’interno di un programma di altro genere.

Miss Italia 2022, dove e quando ci sarà la finale?

L’ultima intervista che Patrizia ha rilasciato risale a qualche giorno fa: sulle pagine del numero della rivista Nuovo in vendita in tutte le edicole dalla settimana scorsa, la Mirigliani si è detta amareggiata e delusa, spiegando la Rai si è opposta all’inserimento della finale all’interno di una puntata speciale de I Fatti Vostri, perché il concorso non sarebbe in linea con i valori di oggi e con quella che è la proposta di Rai 2.

“Mi sono chiesta, perciò, quale sia la proposta del canale” ha dichiarato, sottolineando che la Tv di Stato rinuncia ad un concorso che sta per compiere 84 anni. Non riesce a darsi una spiegazione la patron di Miss Italia, che nell’intervista ha sottolineato come, anno dopo anno, la manifestazione sia riuscita ad adattarsi ai tempi, stando sempre al passo: “Abbiamo cambiato più volte il regolamento, nel 1997 abbiamo anche aperto le porte alle ragazze portatrici di handicap e nel 2011 abbiamo ammesso alla gara quelle con taglia 44, anche se in realtà le porte non le avevamo mai chiuse per la taglia 44, ma abbiamo comunque rimarcato il concetto che la bellezza non si misura con la taglia” ha dichiarato, ricordando infine che lo scorso anno è stato istituito persino il ‘no dress code’, che ha permesso alle ragazze di vestirsi come volevano e scegliere liberamente se truccarsi o meno. “Sarebbe stato uno spettacolo natalizio ideale per le famiglie, era a questo che avevamo pensato” ha asserito inoltre Patrizia, che in una precedente intervista ha precisato anche che l’eventuale messa in onda all’interno de I Fatti Vostri sarebbe stata a costo zero.