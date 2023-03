Mogol: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, malattia, dove vive, moglie e figli

Mogol a Oggi è un altro giorno. Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto televisivo condotto da Serena Bortone in onda tutti i pomeriggi a partire dalle ore 14.00 su Rai 1. E in studio oggi vedremo anche il grande Mogol, tra gli esponenti – probabilmente il più rappresentativo – più importanti della musica italiana. Un autore che ha fatto letteralmente la storia del nostro Paese e che tra poco, una volta di più, si racconterà a 360° in studio. Intanto ripercorriamone insieme carriera e successi!

Dagli esordi al successo di Mogol

Il suo vero nome è Giulio Rapetti ma tutti lo conoscono come “Mogol” che negli anni, da pseudonimo (o nome d’arte fate voi), diventerà parte ufficiale del suo cognome. Nato nel 1936 oggi pertanto ha 86 anni (ne compirà 87 ad agosto). Chiaramente la sua fama è strettamente correlata al nome del grande Lucio Battisti considerando che il loro sodalizio artistico ha segnato un’epoca. Ma Mogol ha scritto canzoni anche per Caterina Caselli, Adriano Celentano, Fausto Leali, Little Tony, Mango e tantissimi altri artisti. Fra i numerosi riconoscimenti ricevuti in carriera menzioniamo nel 1998 il premio Lunezia alla Carriera. Inoltre, dal 2008, la Valle d’Aosta ha istituito un premio a lui dedicato per l’autore del miglior testo musicale in lingua italiana dell’anno.

Mogol e Battisti canzoni famose: la carriera

L’incontro tra Battisti, all’epoca ancora poco conosciuto, avvenne negli anni ’60. Mogol scrisse i primi testi per il cantante quali Dolce di giorno, Luisa Rossi e Balla Linda. Nel 1969 Battisti, convinto a cantare da sé le proprie canzoni proprio da Mogol, fece il suo esordio a Sanremo con Un’avventura cui seguì l’album Lucio Battisti. Tra le tante canzoni del sodalizio Mogol-Battisti ricordiamo Acqua azzurra, acqua chiara, Dieci Ragazze, Si viaggiare, Una donna per amico, Mi ritorni in mente. Capolavori senza tempo che ancora oggi fanno battere il cuore ad intere generazioni.

La vita privata di Mogol, chi è la moglie

Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? L’autore è sposato con Daniela Gimmelli e ha quattro figli: tre avuti dalla prima moglie, Serena De Pedrini. Il quarto da una relazione con un’altra donna, Gabriella Marazzi. Il secondogenito Alfredo Rapetti, conosciuto artisticamente come “Cheope“, è anch’egli paroliere ed ha scritto testi, tra gli altri, per Laura Pausini, per Raf e per l’inno della Ternana.

Curiosità su Mogol

Preferisce identificarsi come autore anziché come paroliere

Nel 2016 è stato nominato Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana

Durante la seconda guerra mondiale insieme alla sua famiglia si rifugiò nel Comune di Carugo in Provincia di Como

L’ultima canzone scritta da Mogol “AMA” è del 2022 ed è stata cantata da Eros Ramazzotti

Dal 24 febbraio 2023 è consulente per la cultura popolare presso il Ministero

