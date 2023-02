Mondiali sci alpino venerdì 10 febbraio 2023: calendario, orari e italiani in gara, ecco dove vederli in tv

E’ partita la 47esima edizione dei Mondiali di Sci Alpino, che si svolgerà Meribel e Courchevel, in Francia, iniziata il 6 febbraio e che si concluderà nella giornata del 19 febbraio 2023. La prima settimana sarà dedicata alle discipline di “combinata e specialità veloci”, poi la seconda con “parallelo e discipline tecniche”.

I Mondiali di Sci Alpino

Gli uomini si sfideranno Courchevel, con la pista denominata “l’Eclipse”. Mentre le donne gareggeranno a Meribel, con la pista soprannominata “Roc de Fer”. Per le attività di “parallelo”, tutte le gare si svolgeranno a Meribel. In appena 12 giorni di gare, verranno assegnate ben 13 medaglie da assegnare. I Mondiali saranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport, con i palinsesti definiti a oggi fino al 9 febbraio. Le gare potranno anche essere seguite su DAZN.

Per la giornata del 10 febbraio, ci saranno le prove cronometrata di discesa maschile e femminile. Gli organizzatori della celebre manifestazione sportiva invernale, ancora non hanno definito gli orari di queste due tipologie di prove sportive. Quindi, tutti gli appassionati di sport alpino, dovranno aggiornarsi sul sito ufficiale della federazione che organizza la manifestazione, così da sapere l’orario delle due prove cronometrate e poter seguire le prestazioni sportive dei nostri azzurri sugli sci.

Dopotutto, l’Italia ha una grande tradizione negli sport legati all’inverno e soprattutto al mondo alpino. Proprio per quelli inerenti gli sci, nella metà degli Anni ’90 milioni d’italiani s’innamorarono delle gesta sportive di uno storico sciatore: Alberto Tomba. Una passione che non è tramutata negli italiani, specie poi in quella dimensione degli amanti della montagna. Ancora oggi, tante persone seguono con interesse i collegamenti della Rai su questa disciplina, oltre a guardare tali prove anche in altre emittenti. Tra queste, la piattaforma sportiva di Eurosport, oltre alla più recente piattaforma di sport in streaming denominata DAZN. Insomma, un’ampia possibilità per vedere le gesta dei propri atleti preferiti.