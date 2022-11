Monica Bellucci: chi è, età, carriera, film, figlia Deva, oggi, altezza, fidanzato, Instagram, chi è il marito

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Anche questo pomeriggio, a partire dalle 14 su Rai 1, la solare Mara Venier è pronta ad intrattenere i propri affezionati telespettatori! Numerosi, come sempre, i suoi ospiti. Tra di loro anche la celebre attrice Monica Bellucci che si racconterà tra vita privata e carriera. Ecco qualche informazione su di lei.

Monica Bellucci: la biografia

Monica Bellucci è nata a Città di Castello il 30 settembre del 1964 ed è un’attrice e modella, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 1990 e 2000. Nella sua carriera ha preso parte a diversi film, anche di successo internazionale, come Dracula, Malena, La passione di Cristo, I Fratelli Grimm e l’incantevole strega, Spectre. Ed è stata molte volte protagonista di pellicole destinate a far discutere. Nel 2003, tra l’altro, è stata la prima donna italiana a cui è stato affidato il ruolo di madrina alla 56esima edizione del Festival di Cannes e nel 2004 è diventata la prima personalità non francese scelta ad attivare l’illuminazione degli Champs Elysees nella tradizionale cerimonia natalizia.

Vita privata

Monica Bellucci ha sposato molto giovane il fotografo italiano, di origine argentina, Claudio Carlos Basso, ma i due si sono separati nel giro di qualche mese. Dal 1990, invece, ha avuto una relazione di circa 6 anni con l’attore italiano Nicola Farron, ma sul set del film L’appartamento ha conosciuto e si è innamorata dell’attore francese Vincent Cassel. I due si sono sposati il 3 agosto del 1999 a Montecarlo e hanno due figlie, nate in Italia: Deva e Leonie. Nel 2013 l’ufficio stampa dell’attrice ha annunciato tramite l’ANSA la separazione di Monica dal marito dopo 14 anni di matrimonio. Dopo la fine della relazione con Cassel, la Bellucci ha conosciuto lo scenografo francese e proprietario di una galleria d’arte Nicolas Lefebvre. Il legame tra i due si è spezzato nel 2019.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @monicabellucciofficiel vanta oltre 4 milioni di followers.