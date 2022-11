Monica Leofreddi: chi è, età, carriera, vita privata, figli e Instagram

Ci siamo, manca poco ad una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo! Come sempre, a partire dalle 16.30 su Canale 5 la padrona di casa Silvia Toffanin è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori. Anche questo sabato saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche la conduttrice Monica Leofreddi, conosciamola meglio!

Biografia e carriera di Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è nata a Roma l’8 aprile del 1965 ed è una conduttrice televisiva italiana. La sua carriera è iniziata nel 1982 come conduttrice di trasmissioni sportive nella televisione romana GBR. Approdata in Rai nel 1984 grazie a Piero Ottone nel programma Le regole del gioco. Dal 1986 al 1994 conduce i collegamenti esterni di Unomattina e successivamente la vediamo al timone — dal 1994 al 1996 — della rubrica quotidiana e di informazione Utile e futile. Nel 1996 torna alla sport presentando La Domenica sportiva su Rai 3 insieme a Jacopo Volpi. Più recentemente, nel 2014 ha condotto su Rai Premium il programma fiction magazine arrivando poi al timone sempre nel 2014 ma su Rai 1 della trasmissione Torto o Ragione? Il verdetto finale.

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Monica Leofreddi nel maggio del 2009 è diventata madre di Riccardo e nel 2012 di Beatrice, figli avuti entrambi dal suo compagno Gianluca Delli Ficorelli. Monica e Gianluca sono convolati a nozze a Roma, nel 2015. Monica, inoltre, è stata per nove anni la compagna di Antonello Venditti. La loro relazione è andata avanti per ben 9 anni, dal 1985 al 1994. L’artista ha scritto per lei la canzone Ogni volta.

Lo stalker

Per diversi anni la conduttrice è stata vittima di stalking ma il 4 febbraio del 2014 il suo incubo si è finalmente concluso. Condannato ad un anno e sei mesi di carcere l’uomo che la perseguitava.

Instagram

Monica è molto attiva su Instagram, il suo account e seguito da 145mila follower.