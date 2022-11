Morgan, chi è l’ex compagna Alessandra Cataldo: età, lavoro, figli, perché è finita la storia

Ci siamo, manca poco ad una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo autunnale mercoledì Serena Bortone è pronta a regalare un momento di gioia e relax ai propri telespettatori! Come sempre, a partire dalle 14 su Rai1 gli ospiti che si avvicenderanno in studio saranno numerosi! Tra di loro anche Morgan, ma cosa sappiamo della sua ex compagna Alessandra Cataldo?

Alessandra Cataldo e la relazione con Morgan

Dopo Asia Argento e Jessica Mazzoli, il cantante Morgan ha conosciuto l’amore con Alessandra Cataldo. Quest’ultima è una donna molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Originaria di Finale Ligure, in provincia di Savona, Alessandra è una grande fan di Morgan. La loro relazione è iniziata nel 2013 e nel 2020 ha portato alla nascita di Maria Eco. In merito alla loro relazione, l’artista sembra aver superato molti momenti difficile proprio grazie all’amore che lo legava alla donna che, come detto, è stata da sempre una sua grande fan. Rispetto al loro legame il cantante in un’intervista ha dichiarato: ‘Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è lo stesso’.

L’accusa di stalking

Dopo la confisca del proprio appartamento nel 2019 per via del mancato pagamento degli alimenti alle figlie, il cantante è stato accusato di stalking dalla sua ex fidanzata Alessandra Cataldo. A quanto si apprende, sembrerebbe che la donna avrebbe deciso di chiudere la relazione ma l’uomo non accettando la cosa avrebbe posto in essere comportamenti molesti con continui messaggi e chiamate. Morgan avrebbe inoltre ricattato la donna minacciandola di diffondere un suo video privato e diffamandola con epiteti tutt’altro che gentili.

Rinviato a giudizio con l’accusa di stalking e diffamazione, il cantante si è difeso raccontando di non aver mai minacciato né stalkerizzato l’ex provando a contattarla solo per chiarire la situazione e dicendo inoltre che la donna aveva deciso di troncare il rapporto in modo improvviso.