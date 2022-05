Morgana, chi è la drag queen: età, carriera, vita privata, Instagram, storia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la famosa drag queen Morgana, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Da Francesco Maggi a Morgana Beckham

Francesco Maggi, in arte Morgana, è una famosa drag queen di Roma, organizzatrice delle selezioni per il Lazio di Miss Drag Queen Italia e showgirl al Muccassassina. In un’intervista al magazine Piccole ha raccontato di avere origini pugliesi, campane, viterbesi e anche lombarde. Sappiamo che è laureato al Dams, Indirizzo Cinema ed è un attore, diplomato all’Accademmia di Arti Drammatiche Pietro Scharoff. Ma non solo. Morgana lavora anche come make up artist.

Il suo amore per lo spettacolo è nato quando era piccolo, aveva 5 anni, con la sua prima recita. E oggi è un attore e performer affermato.

La lotta dei diritti per le persone LGBT

Nell’intervista Morgana ha parlato anche della situazione italiana sui diritti per le persone LGBT: ‘C’è bisogno di manifestare – ha spiegato – lottare e combattere. Dal punto di vista politico rabbrividisco di fronte a un ministro dell’interno devoto alla Madonna, ma che non ha pietà per le persone omosessuali. Ci sono tante lotte da portare avanti, abbiamo una classe politica che non ci difende”.

Instagram: Morgana punta sui social

Molto seguito su Instagram, con l’account @thisisme_fra vanta oltre 2 mila followers.