Morgane Detective Geniale 2, anticipazioni 11 ottobre 2022: trama episodi di stasera

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda puntata di Morgane Detective Geniale, la serie tv trasmessa su Rai 1 e giunta alla sua seconda stagione. Questa sera verranno mandati in onda il terzo e il quarto episodio, ma cosa succederà alla protagonista? Ci saranno altri colpi di scena?

Anticipazioni terzo e quarto episodio di Morgane Detective Geniale

In questa puntata si vedrà Morgane sempre in tacchi a spillo e vestiti sgargianti alle prese con due enigmi da risolvere. Ma non solo. Per poter essere riammessa in servizio Morgane dovrà cercare una casa per sé e la sua famiglia.

Nel terzo episodio dal titolo ‘Made in France’, Morgane dovrà frequentare il corso del Maggiore Lenormand per imparare le regole del mestiere e la procedura. Ma è durante questo periodo che riceve la misteriosa denuncia di un caso di omicidio e dovrà cercare di risolvere l’enigma che riguarda una donna, che aveva annunciato la sua stessa morte. Nel frattempo, Gilles è stanco di ospitare Morgane e tutta la sua famiglia.

Nel quarto episodio ‘Doppio inganno’, il cadavere di Valentin Belliard, 17 anni, viene trovato nel granaio della fattoria dei suoi genitori. Sembra un incidente, ma non per Morgane: secondo lei è omicidio. E si metterà a indagare.

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play, lì dove si possono seguire anche in diretta tv.