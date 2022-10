Morgane-detective geniale 2, anticipazioni prima puntata: trama episodi, cast, replica e streaming

L’attesa è finita e il conto alla rovescia si può attivare perché questa sera, a partire dalle 21.25 circa, su Rai 1 andrà in onda la seconda stagione della serie tv Morgane – la detective geniale. Ma cosa succederà in questi nuovi episodi a Morgane Alvaro, che è pronta a tornare al lavoro?

Cosa era successo nella prima puntata di Morgane – la detective geniale

Nella prima stagione abbiamo visto Morgane farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative un po’ strane e fuori dal comune. Da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille, il passo è stato breve. Morgane, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, nella nuova stagione ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec.

Le anticipazioni della seconda stagione

Karadec è stato messo sotto inchiesta da una commissione interna, per fare luce sugli incidenti avvenuti nella prima stagione. Roxane Ascher, un’ispettrice tenace e affascinante, è incaricata di valutare la qualità del contributo di Morgane alle forze dell’ordine. E il comandante Karadec non resterà insensibile allo charme di questa rigida poliziotta. Quanto alla vita privata, invece, l’attuale compagno Ludo è tornato a casa, Eliott è sempre un bambino prodigio, Tea in crisi adolescenziale e Chloé resta la confidente privilegiata della sua mamma.

Ma Morgane riuscirà a conciliare lavoro e vita sentimentale? Nell‘episodio di questa sera, vedremo Morgane in coppia con Ludo, due stipendi per un affitto solo e una situazione di lusso. La donna, però, dovrà presto indagare sul ritrovamento del cadavere di Severine, una commessa di scarpe di un centro commerciale. Chi l’ha uccisa? E perché?

Quanti episodi sono e dove vederli in diretta tv (e streaming)

Sono otto i nuovi episodi della seconda stagione di Morgane – la detective geniale. Le puntate, lo ricordiamo, saranno disponibili anche in streaming sul portale Rai Play.