Morta Angela Shaghieva, prima ballerina dell’Opera

Si è spenta nella capitale all’età di 51 anni la ballerina russa Angela Kouznetsova Shaghieva per un male incurabile. L’artista è stata per molti anni protagonista al Teatro dell’Opera.

Da poco superati i 50 anni, era nata a Perm, dove si era diplomata alla scuola di danza statale.

Angela Shaghieva, chi è: vita e carriera

Aveva vissuta a Roma per 40 anni, ormai sua città adottiva, calcando per vent’anni il palcoscenico del Teatro Costanzi, sotto la guida di Carla Fracci e di Eleonora Abbagnato. Era molto apprezzata per i ruoli di Prima Ballerina e Solista, tra cui Giselle, la Bella addormentata, Romeo e Giulietta, Lo Schiaccianoci e Persephone. È stata anche prima ballerina dello Stadt Theater Opera House di Berna.

È stata insegnante di danza classica, danza di carattere e danza per professionisti, e ha collaborato come maestra al teatro dell’Opera di Roma. Fino a Luglio 2021 è stata maestra di danza classica nel centro internazionale per la formazione e il perfezionamento professionale D.A.F. Dance Arts Faculty, sotto la direzione di Mauro Astolfi. La ballerina era anche mamma di due figli.

Morta Angela Shaghieva, il funerale

Il funerale si svolgerà venerdì 4 febbraio. Il corteo funebre passerà il giorno stesso, venerdì 4 febbraio, davanti al Teatro Costanzi, prima delle esequie previste alle ore 11 nella Chiesa Nostra Signora del Santissimo Sacramento e dei Santi Martiri Canadesi, in via Giovanni Battista de Rossi 46.