Morta Claudia Arvati: la corista di Claudio Baglioni era stata finalista a The Voice

Giorno di lutto all’interno del mondo della musica. Claudia Arvati, storica corista del cantautore Claudio Baglioni, è morta all’età di 62 anni a causa di un brutto male che l’affliggeva da diverso tempo. La cantante mantovana era nota al grande pubblico anche per la partecipazione alla seconda edizione di “The voice of Italy Senior”, vinta in quell’occasione da Annibale Giannarelli. Arvati arrivò in finale, con il team guidato da Gigi d’Alessio.

L’ultimo anno di Claudia Arvati con la sua malattia

Nel mese di luglio 2022 lei stessa aveva raccontato al pubblico che la seguiva sui social di essere malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione. “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi. È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro”. Il primo a dare la notizia della sua scomparsa sui social è stato proprio Claudio Baglioni, con il quale ha condiviso gran parte della sua carriera artistica: “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”. Un messaggio commosso anche sul profilo Instagram di Giorgia: “Ciao Clà, risuona la tua voce nel silenzio”.

Arvati negli anni ha collaborato con moltissimi artisti italiani come corista in tour, tra cui proprio Giorgia, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Renato Zero e Andrea Bocelli. Sono state tante anche le esperienze televisive: Carramba, La Corrida, Amici, Furore e quattro edizioni del Festival di Sanremo come supporter nell’orchestra. Gigi D’Alessio ha subito commentato l’ultimo post Instagram presente sul profilo di Claudia: “Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia”. E ancora, Nancy Brilli le ha dedicato una storia con un cuore accompagnato da “Ciao Claudietta”. Sono tanti anche i fan di Baglioni che in questi minuti stanno condividendo frame di Arvati live sul palco, la sua vera dimensione insieme all’altro suo talento nell essere una bravissima doppiatrice Disney.