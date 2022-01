Vincitore The Voice Senior: chi ha vinto la finale venerdì 21 gennaio 2022

Vincitore The Voice Senior ecco chi ha vinto la finale venerdì 21 gennaio 2022. Il popolare programma di Rai 2 ha il suo vincitore. A trionfare nella puntata di ieri sera è stato Annibale Giannarelli del Team Gigi. «Annibale Giannarelli è il vincitore della seconda edizione di #TheVoiceSenior. Congratulazioni! Che sia per te un nuovo inizio», ha scritto la produzione dopo la proclamazione del vincitore.

Vincitore The Voice Senior: trionfa Annibale, chi erano i super finalisti

Ieri dunque l’ultimo atto della trasmissione condotta sotto gli occhi attenti dei coach Loredana Bertè , Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti. Ma chi sono stati i finalisti dell’edizione 2022? A contendersi la vittoria finale sono stati Annibale Giannarelli, Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale.

Il programma

E’ giunta così alla conclusione anche questa edizione di The Voice. Si tratta della versione italiana del talent show The Voice, format originale olandese. Nell’edizione di The Voice Senior, conclusasi ieri sera, venerdì 21 gennaio 2022, i protagonisti sono stati coloro che hanno vissuto la storia della musica italiana in prima persona: gli over 60! The Voice Senior ha visto al timone Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la new entry Orietta Berti. Il programma è andato in onda tutti i Venerdì sulla Rai e in streaming su RaiPlay.