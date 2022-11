Morto Aaron Carter: annegato nella vasca da bagno, il cantante aveva 34 anni

Morto Aaron Carter. Il cantante è stato trovato morto oggi, 5 novembre, nella sua sua casa di Lancaster, in California. Era nella nella vasca da bagno, annegato. La notizia viene riportata dal quotidiano Tmz. Qualcuno ha chiamato i soccorsi intorno alle 11 di questa mattina, dicendo che un uomo era affogato nella vasca da bagno. Sul posto è arrivata la polizia, che ha trovato il corpo del cantante 34enne. Gli agenti della squadra omicidi hanno aperto un’indagine standard sulla morte dell’artista.

Aaron Carter: chi era il cantante morto

Aaron Carter, che era anche attore – aveva recitato anche nel ruolo di sé stesso – era diventato famoso intorno alla fine degli anni ’90. Suo fratello maggiore Nick faceva parte della famosissima boy band Backstreet Boys. Aaron spesso andava in tournée con loro. Inizia la sua carriera da bambino, a soli 7 anni, facendo parte del gruppo musicale “Dead End”. Ma da lì si separa due anni dopo a causa di diverse idee rispetto allo stile musicale. A nove anni fa la sua prima in pubblico, che lo rende famoso: apre il concerto dei Backstreet Boys cantando la canzone “Crush On You” a Berlino nel marzo del 1997. Nello stesso anno pubblica il suo primo album, nel 1997. Ha pubblicato quattro album da solista. Ha poi avuto dei problemi a causa dell’uso di sostanze stupefacenti. Era andato diverse volte in riabilitazione.

