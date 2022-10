Morto Robbie Coltrane: era Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter

Morto Robbie Coltrane, l’attore scozzese reso celebre grazie al ruolo di Rubeus Hagrid nei film di Harry Potter. Coltrane è morto oggi, all’età di 72 anni, in ospedale, a a Larbert, in Scozia. La notizia è stata data dai suoi agenti attraverso l’Hollywood Reporter. L’attore era malato da un paio di anni.

“Non conoscerò mai qualcuno che si avvicini anche lontanamente a Robbie. Era di incredibile talento, unico, e mi ritengo assolutamente fortunata di averlo conosciuto, di aver lavorato con lui e aver riso a crepapelle con lui. Rivolgo tanto affetto e le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi figli”, ha scritto J.K. Rowling nel suo messaggio di cordoglio su Twitter non appena diffusa la notizia. L’autrice dei libri di Harry Potter era legata all’attore da un profondo affetto.

Robbie Coltrane, un mito per chi ama Harry Potter

“La generazione dei miei figli mostrerà i film di Harry Potter ai loro figli, e così ancora, anche tra 50 anni. Io non ci sarò, purtroppo, ma Hagrid sì. Hagrid sì”, aveva detto all’inizio di quest’anno nel documentario Harry Potter 20° Anniversario – Ritorno a Hogwarts parlando dell’eredità dei film di Harry Potter.

Pseudonimo di Anthony Robert McMillan, Robbie Coltrane era nato il 30 marzo 1950 a Glasgow, in Scozia. Si era diplomato alla Glasgow Art School, per poi proseguire i suoi studi al Moray House College of Education, a Edimburgo. Oltre al ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo, lo ricordiamo anche per essere stato Valentin Dmitrovich Zukovsky nei film di James Bond GoldenEye e Il mondo non basta.