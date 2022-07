Morto Vittorio De Scalzi dei New Trolls: ‘Ha raggiunto la sua Aldebaran’

«Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran”. Il co-fondatore dei New Trolls è morto questa notte. A darne l’annuncio la moglie Mara Armanda Alberto insieme ai figli. “Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “quella carezza della sera”… lui vi ascolterà», ha scritto la moglie sul profilo del cantante.

Morte Vittorio De Scalzi, i messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sul web. A partire dall’amico e collega Renato Zero.

“Genova e l’Italia intera, piangono, la scomparsa di Vittorio De Scalzi. Co-fondatore del gruppo musicale dei New Trolls, nonché musicista ed interprete di prima grandezza. Io sono qui dalle 4:30 di oggi, che respiro un vuoto assoluto, di una perdita per me profonda ed incolmabile. Quello che tenterò di fare per Vittorio, è adoperarmi, affinché non vengano dimenticati, i suoi talenti e la sua lealtà nei confronti della musica e di chi lo ha amato profondamente come me! Vi chiedo una preghiera per lui”.

Anche Maurizio Vandelli si è unito al cordoglio. “Vittorio De Scalzi dei New Trolls, ci ha lasciati a 72 anni! Un altro amico, un altro grande musicista che mi e ci mancherà… ciao Vittorio, le mie più sentite condoglianze alla famiglia De Scalzi”. E poi i Pooh: “Purtroppo anche lui Vittorio De Scalzi ( New Trolls) ci ha lasciato ed è volato in cielo”. E tantissimi amici e colleghi, con centinaia di messaggi.

La malattia e la morte

L’artista si era ammalato alcuni mesi fa: era stato colpito da fibrosi polmonare qualche settimana dopo essere guarito dal Covid. Ma negli ultimi tempi le sue condizioni salute erano apparse molto gravi. I medici avevano deciso per il coma farmacologico. Stanotte un ulteriore aggravamento che ha portato al decesso.

Il funerale

Il funerale di Vittorio De Scalzi si terrà domani, 25 luglio, alle 18:00, in forma laica, presso la sede del Club Tenco – Premio Tenco, piazza Cesare Battisti a Sanremo. Tutti coloro che vorranno dare l’ultimo saluto potranno farlo fino alle 23:00.