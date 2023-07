Mostra di Venezia 2023: quali sono i film italiani in concorso

Tutto è pronto per la “Mostra Venezia 2023”, manifestazione cinematografica che si svolgerà nel Capoluogo del Veneto. L’evento si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre 2023, con la famosa kermesse cinematografica che chiuderà l’estate italiana. All’evento, c’è grande attesa per le opere italiane: all’interno della manifestazione, saranno ben sei i film italiani presentati.

La “Mostra Venezia 2023” di fine agost0 2023

L’appuntamento è storico, portando in Italia i grandi interpreti del cinema internazionale. Con il Festival di Venezia, infatti, si riduce la distanza tra il nostro Paese e Hollywood, con i grandi attori americani – e non solo – che vengono a tributare il nostro cinema e presenziare sul nostro territorio, che reputano una terra d’ispirazione per le loro interpretazioni e le loro opere.

I film italiani in concorso

L’Italia punta a essere protagonista alla “Mostra di Venezia 2023”, non solo per organizzare l’evento in una propria città. Il nostro Paese presenterà ben sei film con i propri migliori registi, puntando a portare a casa premi e riconoscimenti. In concorso, infatti, troveremo: ‘Enea’, opera seconda di Pietro Castellitto; ‘Finalmente l’alba’ di Saverio Costanzo; ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis; ‘Lubo’ di Giorgio Diritti; ‘Io capitano’ di Matteo Garrone; ‘Adagio’ di Stefano Sollima.

Chi porterà a casa l’ambito Leone d’Oro di Venezia?

L’ambizione delle italiane è quella di portare il Leone d’Oro, il massimo riconoscimento all’interno della “Mostra Venezia 2023”. Un premio che non decreta solo un’oggettiva bellezza della pellicola, ma tocca anche un cinema di qualità che sempre più spessa diventa difficile da trovare sul grande schermo. Tutto ciò sapendo che, allo stato attuale delle cose, c’è anche una forte concorrenza dei film stranieri, di quei titoli che nel prossimo futuro potrebbero ambire anche ai Premi Oscar per caratura del film e le sue specifiche. Insomma, sarà una gara tutta in salita per l’Italia, che nonostante tutto promette sorprese come sempre.