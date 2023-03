Moto GP Portogallo domenica 26 marzo 2023: orari e quando c’è la replica su TV8. Ripartono i motori del Motomondiale, con la gara di Portimao (in Portogallo) che si rivelerà la prima tappa della stagione. Dopo diversi anni, il Motomondiale torna a esordire in Europa. Una differenza che potrebbe giocare a favore dei piloti abituati ai tracciati occidentali, che si erano abituati a esordire, nelle passate stagioni, nei nuovi tracciati della penisola arabica. Infatti, mancherà il classico appuntamento con il circuito di Losail in Qatar, con la pista che sta subendo una ristrutturazione.

Preparandoci al Moto GP del Portogallo

Il nuovo format di gara prevede lo Sprint Race MotoGP, che si correrà il sabato e vedrà l’addio del warm up per Moto3 e Moto2. In MotoGP, Francesco Bagnaia dovrà difendere il titolo mondiale. Anzitutto da un iridato come Fabio Quartararo, con il francese a bordo della Yamaha. Ma insidiose sono anche le presenze di Enea Bastianini, compagno di team di Pecco, e soprattutto della crescita delle moto Aprilia, nella mani dei centauri Aleix Espargaro e Maverick Viñales. Proverà a creare problemi anche Marc Marquez, dopo diverse stagioni complesse e che proverà a centrare il nono titolo mondiale.

Le dirette saranno trasmesse su Sky, con lo Sprint Race MotoGP che verrà trasmesso in chiaro anche sul canale YouTube di Sky Sport Italia. Su TV8 andranno in onda le dirette delle prove libere e le qualifiche delle tre classi di gara, oltre la Sprint Race della MotoGP. Sempre su TV8, verranno trasmesse in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

La programmazione di Sky Sport

Venerdì 24 marzo

Ore 10:00 – 10:35 Moto3 FP1

Ore 10:50 – 11:30 Moto2 FP1

Ore 11:45 – 12:30 MotoGP FP1

Ore 14:15 – 14:50 Moto3 FP2

Ore 15:05 – 15:45 Moto2 FP2

Ore 16:00 – 17:00 MotoGP FP2

Sabato 25 marzo

Ore 9:40 – 10:10 Moto3 FP3

Ore 10:25 – 10:55 Moto2 FP3

Ore 11:10 – 11:40 MotoGP FP3

Ore 11:50 – 12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 13:50 – 14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 14:45 – 15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 16:00 – MotoGP Sprint Race (in chiaro pure sul canale YouTube di Sky)

Domenica 26 marzo