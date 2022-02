Mousse T a Sanremo 2022 con Gianni Morandi, chi è il dj: età, carriera e canzoni, Instagram del direttore d’orchestra

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a Gianni Morandi, che gareggia, salirà il dj Mousse T. Insieme si esibiranno sulle note di un Medley. Ma conosciamolo meglio!

Mousse T a Sanremo 2022 con Gianni Morandi: chi è, età, carriera

Mousse T è nato ad Hagen il 2 ottobre del 1966 ed è un disc jockey, produttore discografico tedesco d’origine turca. E’ noto per la collaborazione con Tom Jones nella canzone Sex Bom ed è uno dei primi produttori di musica house in Germania. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 come tastierista in una piccola band, poi ha fondato il suo studio di registrazione personale e ha iniziato a lavorare sulle sue produzioni. Da lì un successo dopo l’altro: nel 2006 è stato scelto come testimonia ella Apple, nel 2010 ha partecipato a Sanremo durante la serata dei duetti e ora ritornerà sul palco dell’Ariston al fianco di Gianni Morandi. Ma c’è di più. Proprio lui, oltre al duetto, fa parte dell’orchestra di Morandi che gareggia con il brano ‘Apri tutte le porte’, scritto da Jovanotti.

Instagram

Con l’account @mousstigram vanta oltre 62 mila followers.