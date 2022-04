Mr Cherry, chi è il simpatico campione de Lo Show dei Record: età, peso, altezza, vita privata

Mr Cherry: chi è il simpaticissimo vincitore dello Show dei record? Ormai famosissimo tra gli italiani, questo 42enne giapponese è diventato una star: del resto ha il record… di record mondiali! Ora tutti gli amanti dello show vogliono conoscere qualcosa in più sulla sua vita. Bene, abbiamo deciso di accontentarli: ecco tutto quello che c’è da sapere!

Mr Cherry: chi è, età, peso e altezza

Mr Cherry ha 42 anni: è nato il 13 ottobre del 1980. E’ del segno della Bilancia ed è di nazionalità giapponese. E’ alto 179 cm e pesa 90 kg. E’ noto anche come Cherry Yoshitake e il suo lavoro è il comico televisivo. Mr Cherry ha una mimica facciale incredibile e una personalità davvero carismatica. Detiene ben 22 prima mondiali, tra i quali quello del maggior numero di noci schiacciate sedendosi, stabilito nel 2013. E’ proprio questo record, stabilito durante uno show per ragazzi inglese, che è diventato famoso a livello internazionale. Mr Cherry gira il mondo assistito da Chikki ed è infine approdato anche in Italia come partecipante straniero allo Show dei Record.

Instagram e vita privata

Dalla sua pagina Instagram, mrcherry_amazing, si evince che è sposato e ha una figlia di pochi mesi.