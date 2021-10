Mutonia di X Factor 2021: chi sono, età, canzoni, di dove sono, nomi, Instagram, gruppo rock, Manuel Agnelli

Tutto pronto per l’imperdibile appuntamento con i Live Show di X Factor. Si perché dopo le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, ora i giovani talenti – senza alcuna categoria (novità di questa edizione) – arriveranno sul palco e si sfideranno a colpi di canzoni e inediti. Tra i protagonisti anche i Mutonia, giovani cantanti che partecipano nei Roster di Manuel Agnelli.

Mutonia di X Factor 2021: chi sono, età, inedito

I Mutonia sono Matteo De Prosperis (Prostin), Lorenzo Riccobene e Fabio Teragnoli e hanno 27, 26 e 25 anni. Vengono dal Lazio e hanno ottenuto il sì di Manuel Agnelli per accedere ai Live Show.

Alle Audizioni la band si è esibita con singolo “Nervous breakdown”, poi sono tornati sul palco ai Bootcamp con una cover di “Rumour has it” di Adele, ricevendo i complimenti inaspettati del giudice che nella prima fase non era del tutto convinto. Agli Home Visit i Mutonia hanno portato una cover di “Psycho Killer” dei Talking Heads, hanno convinto del tutto Manuel Agnelli e hanno conquistato il pass per i Live di X Factor 2021.

Mutonia di X Factor 2021: Instagram

Hanno un profilo Instagram e con l’account @mutonia_rock vantano oltre 4 mila followers.