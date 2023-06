My Home my Destiny, la nuova serie turca su Canale 5: quando inizia, cast, trama e anticipazioni

Dopo il successo di Daydreamer – Le ali del sogno, l’attrice turca Demet Ozdemir torna sul piccolo schermo italiano con una nuova soap opera dal titolo My Home My Destiny. Si tratta di una storia drammatica e intensa, ispirata a un fatto reale e tratta da un libro. La serie, che ha conquistato il pubblico turco e internazionale, sarà trasmessa da Canale 5 a partire dall’estate 2023. Vediamo insieme quando inizia, chi sono i protagonisti, qual è la trama e quali sono le anticipazioni e le curiosità di questa nuova produzione turca.

My Home My Destiny su Canale 5, quando

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, non c’è ancora una data ufficiale per il debutto di My Home My Destiny su Canale 5, ma la serie dovrebbe iniziare già nel corso dell’estate 2023. La soap opera turca dovrebbe sostituire Un altro domani, la serie spagnola che terminerà nei prossimi mesi. My Home My Destiny è composta da due stagioni per un totale di 43 episodi da circa 130 minuti ciascuno, che verranno probabilmente divisi in più parti per adattarsi alla programmazione italiana.

I Protagonisti

La protagonista femminile di My Home My Destiny è Demet Ozdemir, nota al pubblico italiano per aver interpretato Sanem Aydin nella serie Daydreamer – Le ali del sogno, accanto a Can Yaman. In questa nuova soap opera, l’attrice veste i panni di Zeynep Göksu, una ragazza che da bambina viene adottata da una famiglia ricca dopo aver vissuto in povertà con i suoi genitori biologici. Da adulta, Zeynep si troverà a dover affrontare il ritorno della sua vera madre, che vorrà riportarla nella casa dove è nata. Il protagonista è Ibrahim Celikkol, un attore molto famoso in Turchia e che vedremo presto anche nella quarta stagione di Terra Amara. Celikkol interpreta Mehdi Karaca, un uomo dal passato difficile che si innamorerà di Zeynep e cercherà di proteggerla dalle difficoltà della vita. Ma ora entriamonel vivo della trama!

Qual è la trama

My Home My Destiny è una serie turca basata su una storia vera e tratta dal libro Camdaki Kız della scrittrice Gülseren Budaçioğlu. La trama racconta la vita di Zeynep Göksu, una ragazza che nasce in una famiglia povera e con poche opportunità. Suo padre è un alcolizzato violento, sua madre è debole e suo fratello maggiore muore per mancanza di cure mediche. Ma la sua sorte cambia quando la famiglia che impiega sua madre come domestica decide di adottarla. Zeynep cresce in un ambiente privilegiato, frequenta le migliori scuole e si fidanza con un uomo dell’alta società. Tuttavia, la sua vita prende una svolta drammatica quando la sua madre biologica riappare, cercando di riprendere il controllo della sua vita e riportarla nella casa dove è nata. Zeynep dovrà affrontare il suo passato, le sue origini e i suoi sentimenti, tra il dovere verso la sua famiglia adottiva e l’amore verso la sua famiglia naturale. Nel frattempo, conoscerà Mehdi Karaca, un uomo che ha sofferto molto nella vita e che si innamorerà di lei. I due dovranno lottare contro le avversità, i pregiudizi e i nemici per difendere il loro amore.

Anticipazioni e curiosità

My Home My Destiny è una serie turca che ha riscosso un grande successo in Turchia e in altri 70 Paesi del mondo. La serie ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui il Golden Butterfly Award come miglior serie drammatica e il Golden Lens Award come miglior serie dell’anno. Inoltre, la serie ha avuto un forte impatto sociale, sensibilizzando il pubblico sui temi della violenza domestica, dell’abbandono infantile, dell’adozione e della povertà. My home My Destiny ha anche suscitato molta curiosità per il rapporto tra i due protagonisti, Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol, che sono stati spesso al centro dei gossip per una presunta relazione sentimentale. I due attori hanno sempre smentito le voci, dichiarando di essere solo amici e colleghi. Un’altra curiosità riguarda il doppiaggio italiano della serie. La voce di Zeynep sarà affidata a Joy Saltarelli, la stessa doppiatrice di Sanem in Daydreamer. La voce della madre biologica di Zeynep sarà invece quella di Alessandra Cassioli, la stessa doppiatrice di Huma, la madre di Can ed Emre in Daydreamer.