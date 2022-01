Myrta Merlino: chi è, età, carriera, chi è il marito, stipendio, Arcuri, compagno, figli, altezza, Instagram, libro

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Myrta Merlino, ma conosciamola meglio!

Myrta Merlino: chi è, età, carriera

Myrta Merlino è nata a Napoli il 3 maggio del 1968 ed è una nota giornalista, autrice, scrittrice e conduttrice televisiva. Dopo il diploma di liceo classico, ha conseguito la laurea con lode in scienze politiche, poi ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea. La sua carriera giornalistica, invece, è iniziata con una collaborazione con la pagina economica del quotidiano il Mattino, ma dal 1994 ha cominciato a occuparsi del televisione, realizzando inchieste e servizi per vari programmi di successo. Dal 2011 è ideatrice, autrici e conduttrice del talk show su LA7 L’aria che tira e nel 2019 è diventata ambasciatrice Unicef, mentre nel 2021 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Myrta Merlino: chi è l’ex marito Domenico Arcuri, compagno attuale, figli e vita privata

La giornalista e conduttrice ha tre figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in gioventù e la figlia Caterina nata dall’amore con Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Il suo attuale compagno è Marco Tardelli, allenatore ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale.

Myrta Merlino: Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @myrtamerlino vanta oltre 52 mila followers.