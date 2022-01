Nadia di Uomini e Donne: chi è, età, carriera, vita privata, figli, Instagram

E’ in corso una nuova puntata di Uomini e Donne, lo show televisivo più amato di Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. E’ proprio quest’ultima ha mettere sotto i riflettori una splendida donna dai capelli biondi, silenziosa ma attenta: Nadia. Conosciamola meglio!

Nadia di Uomini e Donne: Chi è, vita privata, tutto sulla dama

Nadia è una splendida signora dai capelli biondi e occhi azzurri. Ha 72 anni ma non li dimostra per nulla. Ha un figlio di 47 anni che ama moltissimo, infatti dice sempre che prima di amare lei un uomo deve amare suo figlio. A proposito del rapporto con lui, dice anche che è stata troppo amica del figlio e che, questo, a volte non è giusto perché “bisogna fare anche la mamma”. Afferma di essere una persona che si annoia facilmente.

Si definisce un’esteta e negli uomini guarda il comportamento e le scarpe (è una sua fissazione). Ha fatto molti lavori, e, tanti anni fa ha lavorato nel cinema, con i film western come figurazione speciale. Sono passati tanti anni da allora, ma si sente emozionata perché lavorava proprio in quelli che oggi sono gli studi di Uomini e Donne.