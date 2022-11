Nadia Rinaldi: chi è, età, carriera, film, Gigi Proietti, ex marito, chi è il compagno, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche l’attrice Nadia Rinaldi, che parlerà sì della sua carriera e dei suoi successi, ma anche della sfera sentimentale e privata.

Dagli esordi al debutto di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è nata a Roma il 13 settembre del 1967. Ha frequentato il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti e ha lavorato con lui in alcune messinscene. Successivamente Nadia ha ottenuto grande successo con il film Faccione, esordio alla regia di Christian De Sica. E ha preso parte a diverse commedie natalizie, anche con ruoli di protagonista, come in Miracolo italiano o nel film S.P.Q.R 2000 e1/2 anni fa di Carlo Vanzina. L’attrice ha molte fiction al suo attivo e la sua carriera cinematografica è sempre andata di pari passo con quella teatrale. Nel 2018, poi, Nadia ha anche partecipato come concorrente a L’Isola dei famosi, ma è stata eliminata nel corso dell’ottava puntata.

Tutti i suoi film al cinema e le serie tv

Tra i film al cinema, dove ha recitato, ricordiamo:

Faccione

Crack

Vacanze di Natale ’91

Anni 90

Quando eravamo repressi

Amami

Miracolo italiano

Il fantasma dell’Opera

Il conte di Melissa

Il mio uomo perfetto

Sono solo fantasmi

In tv, invece, ricordiamo:

Un commissario a Roma

Uno di noi

Come quando fuori piove

Un medico in famiglia

La banda

Rocco Schiavone

Tre Sorelle

Chi è il marito, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Nadia Rinaldi ha avuto una relazione con il regista Mauro Mandolini. Dall’unione è nato il figlio Riccardo nel 2000. Nel 2003, l’11 ottobre, ha sposato Ernesto Ascione a Roma, nella chiesa di San Marco. Ma è nel 2008 che è diventata nuovamente madre di una bambina, Francesca Romana, nata dall’unione con il pittore Francesco Toraldo. I due si sono sposati nel 2010 e sono stati insieme per ben due anni. Sappiamo che ha vissuto a Pescara, ma dopo la separazione è tornata a vivere a Roma con i figli.

Ha un fidanzato?

Attualmente l’attrice sembrerebbe essere single, dai social non fa trapelare nulla: si racconterà oggi ai microfoni di Serena Bortone anche sotto questo aspetto?

Cosa sappiamo su di lei, qualche curiosità

Nadia nel 1998 è stata arrestata per possesso ai fini di spaccio di una grossa quantità di cocaina. Nel 2001 ha deciso di effettuare un bypass intestinale: ha perso 80 chili e negli anni ha raggiunto il peso forma di 70 kg.

Instagram di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi è attiva sui social. Il suo profilo Instagram vanta la bellezza di oltre 80mila follower. Potete seguirla qui: @nadiarinaldi vanta oltre 80 mila followers.