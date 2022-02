Nancy Brilli: chi è, età, carriera, chi è il compagno attuale, film, figlio, marito, Roy De Vita, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Nancy Brilli, ma conosciamola meglio!

Nancy Brilli: chi è, età, carriera

Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma il 10 aprile del 1964. Di origini ucraine, orfana di madre all’età di 10 anni, compagna di classe di scuola superiore di Vittoria Squitieri (figlia del regista Pasquale Squitieri, viene presentata proprio dall’amica al padre che la fa debuttare nel 1984 nel ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta. Nancy da quel momento ha recitato in diversi film al cinema, in televisione, ma anche a teatro. Nel 1990 ha vinto il David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel film Piccoli equivoci.

Nancy Brilli: chi è il marito, Roy De Vita, chi è il compagno attuale, figli

Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990: i due si sono conosciuti sul set di Due Fratelli, una miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 al 1994 l’attrice ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000, invece, Nancy ha avuto un figlio, Francesco, nato dal suo secondo matrimonio (1997-2002) con Luca Manfredi. Nancy ha avuto una relazione molto lunga, di 15 anni, con il chirurgo estetico Roy De Vita. Ora, sembrerebbe essere felicemente fidanzata con Nunzio Pupi D’Angieri, noto imprenditore, petroliere e ambasciatore.

Nancy Brilli: Instagram

Ha vinto tre Telegatti.

Su Instagram ha un profilo ufficiale che conta circa 149mila followers.