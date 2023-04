Nathalie Guetta, chi è l’ex marito Yudiel Sanchez: età, lavoro, oggi, figli, perché è finita la storia

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi oltre a Veronica Maya e al ricordo di Oreste Lionello con la figlia Alessia e l’amico di sempre Leo Gullotta, anche l’attrice Nathalie Guetta, volto storico della serie tv Don Matteo. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore, purtroppo finito, per l’ex marito Yudiel Sanchez.

La storia d’amore tra Nathalie Guetta e Yudiel Sanchez

Yudiel Sanchez è noto per essere stato il marito dell’attrice Nathalie Guetta, la storica ‘Natalina’ di Don Matteo. l’uomo sappiamo che è nato a Cuba nel 1975 e che nella vita lavora come falegname, al momento in Francia, dove vive. Lui è sempre stato lontano dal mondo del gossip e dai pettegolezzi, quindi ha sempre cercato di tenere massima riservatezza sulla sua sfera privata e sentimentale. Sappiamo, però, che Nathalie e il suo ex marito si sono conosciuti a Cuba: lui ha 17 anni in meno a lei, ma questo non li ha certo frenati. Si sono innamorati e sono stati per diverso tempo insieme.

Il matrimonio, poi la separazione

Yudiel e Nathalie si sono innamorati, poi hanno deciso di convolare a nozze, ma nel 2020 hanno pensato bene di divorziare e di percorrere due strade diverse. “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma, né una nonna, quindi mi è rimasto questo: sono un’attrice” , ha raccontato Nathalie Guetta in un’intervista. Non sono ben noti i motivi della separazione, che è stata comunque dolorosa. “Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie nè una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte pressione. Mi è andata stortissima in quel campo” – ha raccontato al settimanale Gente. Il suo rimpianto più grande, però, è quello di non essere diventata mamma.