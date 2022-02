NCIS 19 e NCIS Hawaii, anticipazioni 25 febbraio 2022: rivelazione importante sul caso

NCIS 19 e NCIS Hawaii: torna oggi, venerdì 25 febbraio 2022, un nuovo appuntamento con i polizieschi più amati di sempre. Due le puntate che andranno in onda sulle TV italiane oggi e sono tante le anticipazioni interessanti. Gibbs torna al centro della scena per quanto riguarda NCIS 19, mentre i riflettori danno particolare attenzione al figlio di Tennant su NCIS: Hawaii. Ricordiamo che le puntante andranno in onda in prima serata su Rai 2. Ma scopriamo insieme cosa accadrà!

NCIS 19: trama e anticipazioni

Partiamo con NCIS 19, la cui puntata andrà anche in onda per prima: il titolo è “L’anello mancante”, già molto evocativo e strizza l’occhio ai fan più accaniti. Gibbs troverà il sicario Lemere, sparandogli: si comincia subito con un bel colpo di scena, pronto a lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Il killer, però, sopravvive e, anzi, accetterà di dare un’importante rivelazione al nostro Gibbs: è infatti pronto a rivelargli dove è nascosto un cadavere, ma solo a patto di essere scortato proprio dal nostro protagonista. Ovviamente Gibbs accetta, ma si unisce anche Parker. Il viaggio non va come ci si aspetta: Lemere fa infuriare Gibbs e Parker decide di tornare indietro. Giunti nel luogo d’arrivo, il sicario rivela a Gibbs un indizio importantissimo sul caso.

Cosa affronterà Tennent nella puntata di oggi?

Ma NCIS: Hawaii non è certo da meno. Il titolo della puntata, che seguirà immediatamente quella di NCIS 19, è “Il reclutatore”: Janet Tennant dovrà scoprire cosa è accaduto a un reclutatore della Marina degli Stati Uniti D’America, ucciso in modo misterioso. I risvolti si fanno interessanti quando scoprono che la vittima nascondeva un’arma usata in un crimine in cui è anche coinvolta una banda malavitosa. L’attenzione si sposta poi su Alex, il figlio di Tennant: sta sempre peggio a casa di suo padre, in procinto di avere un altro figlio dalla nuova compagna.

