Neja, chi è la cantante: età, carriera, canzoni, oggi, marito, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Neja, all’anagrafe Agnese Cacciola, nota cantautrice italiana, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Neja come cantante

Neja è nata a Rivoli il 15 agosto del 1972 e si è appassionata fin da piccola alla musica: ha iniziato a suonare pianoforte, poi si è iscritta a scuola di canto e ha preso parte a gruppi jazz e gospel, esibendosi in vari locali della sua città. Nel 1996, però, è stata contattata dal produttore Alex Bagnoli, come turnista per cantare un brano inedito dal titolo ‘Find Me’. E da quell’incontro, Bagnoli ha deciso di metterla sotto contratto.

Il successo

Dopo il primo singolo, nel 1998 è uscito il brano Restless, che è diventato presto un tormentone estivo. A questo ne è seguito un altro, dal titolo Shock. E Neja in poco tempo ha raggiunto la vetta delle classifiche dance italiane. Nel 1999, poi, è arrivata The Game, la canzone che l’ha confermata come artista a livello internazionale: grazie a questo brano ha vinto Un disco per l’Estate e ha preso parte al Festivalbar.

I suoi brani più famosi

Tra i suoi brani più famosi, oltre a quelli già citati, ricordiamo:

Time Flies

Back 4 the morning

Looking 4 Something

Hot Stuff

Nearness of you

Night and day

Who’s gonna be

Dopo questo ultimo brano Bagnoli, però, ha deciso di interrompere la produzione artistica di Neja. Recentemente l’artista ha partecipato a The Voice of Italy su Rai 2, poi nel 2019 è tornata alla dance con il nuovo singolo e videoclip ‘I’m Calling You’: canzone che è diventata colonna sonora dello spot Batarà.

Chi è il marito, vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che in passato ha avuto una storia d’amore con Jeffrey Jay degli Eiffel 65. Neja ha una figlia, ma non sappiamo se sia sposata o se abbia un compagno.

Neja punta tutto su Instagram

Neja ha un profilo Instagram e con l’account @neja.official vanta oltre 16 mila followers.