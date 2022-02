Nek a Sanremo 2022 con Massimo Ranieri: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figlia, incidente, operazione alla mano, Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a Massimo Ranieri, che gareggia, salirà Nek. nsieme si esibiranno sulle note di Anna verrà di Pino Daniele.

Nek: chi è, età, gli esordi

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è nato a Sassuolo il 6 gennaio del 1972. Inizialmente Filippo, negli anni ’80 esordisce con il duo dei “Winchester”, per poi passare alla band dei “White Lady”. Ma si tratta di esperienze “di quartiere”, con cui si fa conoscere nella sua città. Solo nel 1991, grazie alla partecipazione come solista con il suo nuovo nome – NeK, appunto – al Festival di Castrocaro, dove arriva secondo, inizia a far conoscere il suo nome e a incidere il suo primo album, che porta come titolo il suo nome d’arte.

Due anni dopo partecipa a Sanremo, nella sezione giovani, con “In te”, e arriva terzo. Ci riprova nel 1997 con il brano “Laura non c’è”, riscuotendo un successo enorme: la canzone è ancora oggi trasmessa alla radio. Sempre nel 1997 Nek si fa conoscere anche all’estero: parte una tournée mondiale e i suoi dischi vendono un milione e 300 mila copie. I suoi successi sembrano inarrestabili, sia in Italia che nel resto del mondo: con la sua aria da bravo ragazzo e la sua voce conquista tutti. Nek: incidente, operazione alla mano Nek in studio, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, racconterà il brutto incidente che ha avuto alla mano. Il cantante è stato operato d’urgenza lo scorso novembre e ora è pronto a raccontare cosa gli è accaduto e come sono le sue condizioni di salute.

Nek: gli amori, vita privata, figlia, chi è la moglie

La vita privata di Filippo non è per niente scandalistica: dopo un lungo fidanzamento, nel 2006 sposa Patrizia Vacondio. Dal matrimonio nasce, quattro anni dopo, una figlia, Beatrice. Nek: Instagram, dove seguirlo sui social Nek è molto seguito su Instagram: con il suo account (@nekfilipponeviani) vanta 1 milione di followers.