Nero a metà 3, anticipazioni puntata 11 aprile 2022: trama episodi, cast, repliche e streaming

Ha debuttato la scorsa settimana, ma come era prevedibile sta già appassionando milioni di telespettatori. Stiamo parlando della fiction poliziesca, tra gialli e omicidi da risolvere, Nero a metà, che è giunta alla sua terza stagione e che vede tra i protagonisti Claudio Amendola. Ma cosa succederà negli episodi di stasera, lunedì 11 aprile?

Gli episodi di stasera e la svolta su Clara

Nel primo episodio di stasera dal titolo ‘Solo un passo’ si ritornerà sul caso della scomparsa misteriosa di Clara, moglie dell’ispettore Carlo (Claudio Amendola) e mamma di Alba. A far riaprire le indagini sarà il ritrovamento del corpo senza vita di una ballerina, che pare abbia avuto contatti con l’ex moglie di Guerrieri. La squadra riuscirà a risalire al locale notturno Nite Owl, dove in realtà si spaccia droga: il gestore è Alfio Pugilati e il poliziotto Cantabella deciderà di infiltrarsi per seguire da vicino le indagini, ma lo farà senza dire nulla a Carlo.

Nel secondo episodio ‘Comunque bella’ verrà ritrovato il corpo senza vita di un prete. Elena Cori si recherà sul posto per indagare sul caso e conoscerà Carlo. Intanto, però, la squadra continuerà a fare chiarezza sulla sparizione di Clara e una nuova pista porterà tutti in un vecchio casale. Qui verranno trovate delle tracce di sangue: appartengono all’ex moglie dell’ispettore? Carlo e Alba, intanto, dovranno fare i conti con un altro caso: la morte di una ragazza con disturbi alimentari.

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche di Nero a metà, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale Rai Play in forma gratuita. L’appuntamento con la diretta, invece, è per ogni lunedì su Rai 1 in prima serata, subito dopo il gioco ‘Soliti Ignoti’ di Amadeus.

Cast e quante puntate sono

Nel cast della fiction: Claudio Amendola, Miguel Dobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. E ancora, Gianluca Gobbi, Giorgia Salari, Claudia Vismara, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo, Daphne Scoccia, Margherita Laterza, Luca Cesa, Sabrina Martina, Fabien Lucciarini, Alessia Barela, Caterina Guzzanti e Angela Finocchiaro.

Le puntate saranno 6, quindi salvo cambiamenti del palinsesto la fiction terrà compagnia al pubblico fino al 9 maggio.