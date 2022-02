Netflix marzo 2022, film e serie tv in uscita prossimamente: il calendario completo

Catalogo Netflix con film e serie tv in uscita a marzo 2022. Ultima settimana di febbraio, poi daremo il benvenuto a marzo, al mese della primavera: quello delle belle giornate, di nuovi arrivi nel settore dell’abbigliamento (e non solo) e quello delle nuove uscite su Netflix, tra film e serie tv che presto andranno a riempire il catalogo della piattaforma in streaming. In quest’articolo troverete tutte le informazioni, il calendario completo con le prossime uscite, tra film, documentari e serie tv.

Netflix marzo 2022: serie tv, date delle prossime uscite

Il 4 marzo su Netflix arriverà Frammenti di lei, una nuova serie thriller ambientata in una tranquilla cittadinanza della Georgia. Protagoniste della storia Andy Oliver e sua madre Laura, che dovranno fare i conti con un passato oscuro: cosa nasconde la loro famiglia?

Il 18 marzo arriverà la nuova serie di Alessandro Cattelan, che ha al centro di tutto una sola domanda: cosa ci rende felici? Stiamo parlando di ' Una semplice domanda ' e vedremo il protagonista viaggiare in Italia e all'estero con l'obiettivo di condividere tutte le esperienze speciali.

Il 25 marzo, invece, sarà la volta della seconda stagione di Bridgerton, la serie Shondaland che torna con nuovi episodi per raccontare la storia del fratello maggiore della famiglia, Simon, che è alla ricerca di una moglie.

Serie tv su Netflix a marzo 2022: il calendario

Ecco, di seguito, il calendario completo delle serie tv con le date di uscita:

1 marzo: Coinquilini impossibili

4 marzo: Frammenti di lei

8 marzo: Taylor Tomlinson: Look at You

9 marzo: Queer Eye: Germania

11 marzo: Formula 1: Drive to Survive; La vita dopo la morte

15 marzo: Catherine Cohen: The Twist? She’s Gorgeous

16 marzo: Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi

18 marzo: Una semplice domanda; Human Resources, Drole – Comici a Parigi

25 marzo: Bridgerton (seconda stagione)

28 marzo: Thermae Romae Novae

29 marzo: Johnny Hallyday: una leggenda del rock.

Film su Netflix a marzo 2022: il calendario completo, il catalogo aggiornato

Dopo le serie tv, ecco invece i film da non perdere a marzo 2022:

1 marzo: Il Cosmo sul Comò

2 marzo: Against The Ice

3 marzo: The Weekend Away, Un paradiso da salvare

4 marzo: Il filo invisibile

10 marzo: Lo chiamavano Trinità

11 marzo: The Adam Project

12 marzo: Un piccolo favore

17 marzo: Agente speciale Ruby

18 marzo: Windfall, Granchio nero

24 marzo: Il mio amore è un fiore di ciliegio.