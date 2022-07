Nicholas Vaporidis: ecco le foto con la misteriosa fidanzata Ali

Ha tenuto nascosto il suo nome per tanto, non voleva mettere in mezzo la sua vita privata con il lavoro. Soprattutto in televisione. Dove tutti avrebbero avuto qualcosa da dire. Lui ha scelto di esporsi come un personaggio pubblico, non la sua ragazza. E oggi, dopo un po’ di tempo dalla vittoria dell’Isola Dei Famosi, l’ha finalmente ‘presentata’ ai suoi follower su Instagram.

Chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis

Ali, questo il suo nome. Aveva dato solo questo dettaglio, dopo tante provocazioni. Non ha mai detto altro, se non di essere “troppo riservato”, soprattutto per queste cose. Nonostante la loro storia non sia agli occhi di tutti, non ha mai smesso di pensarla durante i mesi come naufrago. A volte con una nostalgia che lo bloccava, altre solo con la voglia di vincere per lei. Lei che, ogni giorno, sta al suo fianco a Londra.

La prima foto di Nicolas con la fidanzata

Non h specificato che fosse la sua fidanzata, ha solo pubblicato una story. Ma da tutti gli indizi, pare che sia proprio lei. Ali Rinaldo. Bionda e con gli occhi chiari, proprio come l’ha descritta lui all’interno del reality.

“È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”.