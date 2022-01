Nicola Savino: chi è, età, carriera, Back to school, altezza, figli, chi è la moglie, Instagram

Nuova e imperdibile puntata di Verissimo, la prima del 2022. Oggi, ospite di Silvia Toffanin, anche il conduttore del nuovo programma di Italia 1 ‘Back To School’ Nicola Savino. Con lui i ‘ripetenti’ Totò Schillaci e Paola Caruso.

Nicola Savino: chi è, età, carriera, Back to School Italia 1

Nicola Savino è nato a Lucca il 14 novembre del 1967 da padre ingegnere di Foggia e madre farmacista cosentina. Nicola è cresciuto a Metanopoli, una frazione di San Donato Milanese e ha cominciato a lavorare in radio nel 1984 nell’emittente locale Radio Sandonato. Nel 1989 è approdato a Radio Deejay e poi, nel 1995 a Radio Capital.

Non solo radio, ma anche televisione. Nicola è stato l’autore del Festivalbar dal 1996 al 2004 e dal 1998 al 2002 è stato l’autore de Le Iene. Ha collaborato con diversi programmi e ha esordito anche al cinema come attore per il film Agente matrimoniale, prodotto da Eleonora Giorgi.

Nicola Savino: chi è la moglie, figli

Nicola Savino è sposato dal 2009 con Manuela Suma ed è padre di Matilda. Non tutti sanno però che Nicola si è sposato una prima volta quando era giovanissimo, a 24 anni e che divorziò poco dopo.

Nicola Savino: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @nicosavi vanta oltre 700 mila followers.