Nicole Daza, chi è la moglie di Marcell Jacobs: età, matrimonio, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, ci saranno il campione olimpico Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza, novelli sposini che racconteranno tutte le emozioni provate nel corso della cerimonia di nozze avvenute lo scorso 17 settembre con rito civile. Si è trattato di una doppia festa per la coppia che ha anche festeggiato i 29 anni di Nicole.

Nicole Daza, chi è la moglie di Marcell Jacobs: età, lavoro

Nicole Daza è una modella e influencer, ha 29 anni ed è nata a Manta, in Ecuador, ma è cresciuta con la famiglia a Novi Ligure. E’ la moglie del campione olimpico di Marcell Jacobs e pare che i due si siano conosciuti in una discoteca di Milano: da quel giorno, poi non si sono più lasciati.

Nicole Daza e Marcell Jacobs: vita privata, matrimonio e figli

Nicole Daza e Marcell Jacobs da pochi giorni marito e moglie vivono a Roma, vicino allo Stadio Olimpico, e ha due figli, Anthony nato nel 2018 e Megan nata l’anno successivo. Il velocista, però, aveva già un figlio, Jeremy, nato dalla precedente relazione. Il primogenito di Jacobs è nato quando il campione olimpico era ancora un ragazzo. Per sua stessa ammissione il rapporto con Jeremy ha delle pecche: “Con lui non ho un legame forte perché non ci ho mai vissuto, lo vedo quando vado a Desenzano, ma non sono un padre presente. Lavorerò anche su questo”

Nicole Daza: Instagram

Con l’account @nicole__daza vanta oltre 89,1 mila followers.