Nicoletta Orsomando: chi era, come è morta, funerali, malattia, famiglia, marito, figlia, ultima apparizione in tv

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi ci sarà il ricordo di Nicoletta Orsomando con Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi.

Nicoletta Orsomando: chi era, come è morta, malattia

Nicoletta Orsomando è nata a Casapulla l’11 gennaio del 1929 ed è morta, purtroppo, a Roma lo scorso agosto, esattamente il 21. E’ stata una famosa annunciatrice televisiva, attiva per la Rai dal 1953 al 1993. Nicoletta da Caserta con la famiglia si era trasferita in Sicilia, poi in Basilicata, a Latina e infine a Roma. Il 22 ottobre del 1953 è apparsa per la prima volta in televisione per fare il suo primo storico annuncio, in cui presentò una trasmissione per ragazzi. Nel corso della sua quarantennale e brillante carriera, la Orsomando, oltre a lavorare come annunciatrice, ha vestito anche i panni della conduttrice e ha recitato in diversi film.

Nicoletta Orsomando: la sua ultima apparizione in tv

L’ultima apparizione in televisione di Nicoletta Orsomando risale al 19 dicembre del 2017, quando l’annunciatrice fu ospite su Rai 1 a La Vita in diretta, insieme alle sue amiche Maria Giovanna Elmi, Paola Perissi e Gabriella Farinon.

Nicoletta Orsomando: come è morta, la malattia, funerali

Nicoletta Orsomando è morta a Roma, città dove viveva da tempo, il 21 agosto all’età di 92 anni dopo una brevissima malattia. Il funerale si è svolto sempre nella Capitale il 23 agosto, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere.

Nicoletta Orsomando: chi era il marito, figlia

Nicoletta Orsomando nel 1957 ha sposato il giornalista Roberto Rollino e dalla loro unione è nata Federica. Dopo sei anni di amore, i due hanno deciso di separarsi, poi negli anni ’70 hanno divorziato.