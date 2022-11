Nina Corradini: chi è, età, carriera della ginnasta, denuncia dell’ex Farfalla, fidanzato, foto e Instagram

Torna, come ogni fine settimana che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche le due ginnaste, ex Farfalle, Nina Corradini e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità sui presunti abusi subiti quando si allenavano nella famosa Accademia di Desio.

Cosa sappiamo sulla ginnasta Nina Corradini

Nina Corradini è nata a Roma l’8 agosto del 2003 ed è una nota ginnasta italiana. Lei ha iniziato a praticare ginnastica ritmica nel 2011, presso la Ginnastica Flaminio di Roma, con la quale ha partecipato alla Serie A, poi si è trasferita alla Eurogymnica Cascella. E infine alla Faber Ginnastica Fabriano. Nel 2016, invece, è arrivata seconda ai Nazionali di Categoria e nel 2017 è stata convocata nella squadra junior italiana: ha partecipato al Grand prix di Mosca, poi a quello di Kiev dove ha conquistato una medaglia d’oro alle dieci clavette. Nina Corradini, inoltre, ha partecipato agli Europei di Budapest, dove ha vinto una medaglia d’argento e nel 2018 è passata alla società Eurogymnica Cascella.

Un successo dopo l’altro

Nel 2019 la Corradini ha partecipato al Torneo Internazionale di Corbeil-Essonnes, arrivando tredicesima e poi quinta alla palla. Ad aprile, invece, è stata convocata nella squadra senior nazionale e ai campionati assoluti è arrivata quarta nell’all around e quinta a palla, clavette e nastro.

La denuncia di Nina Corradini

Quanto alla vita privata della ginnasta, ex farfalla azzurra, non sappiamo se sia fidanzata. Ma sappiamo che ha avuto enorme coraggio e ha denunciato, sulle pagine del quotidiano La Repubblica, le vessazioni e le umiliazioni subite da parte di un’insegnante. “Mangiavo anche sempre meno, ma ogni mattina salivo sulla bilancia e non andavo bene. Per due anni ho continuato a subire offese quotidiane. Mi ricordo il giorno in cui ho trovato la forza di andare via, era il 14 giugno del 2021. Ora voglio informare e proteggere le bambine più piccole” – ha raccontato.

Le curiosità su di lei

Nina Corradini ha un ottimo rapporto con la mamma, ha una sorella più piccola e ora ha deciso di abbandonare la carriera da ginnasta. Nonostante i successi.

Instagram e Facebook

Nina Corradini, come tutte le sue coetanee, ha i profili social e addirittura delle fanpage su Instagram. Questo il suo profilo: @ninacorradinii.